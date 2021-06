Incidente in autostrada fra bus, camion e due auto: un ferito (FOTO)

Alle 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 poco dopo il casello di Grisignano in direzione Milano per un incidente tra due autovetture un camion e un bus :una persona ferita. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto da una delle auto una donna rimasta incastrata nell’abitacolo presa in cura dai sanitari del SUEM. Illesi le 18 persone a bordo del bus diretto a Torino, l’autista del mezzo pesante e dell’altra auto. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.