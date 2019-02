Incidente in A4: code in direzione Venezia

Gravi disagi al traffico lungo l’autostrada A4 in direzione di Venezia per un incidente avvenuto alle 17.30 poco dopo il bivio con la A13 a Padova. Coinvolte due auto e un furgone scontratisi in corsia di sorpasso, fortunatamente senza conseguenze gravi per gli occupanti. Le ripercussioni sul traffico però si sono estese ad un lungo tratto di almeno 9 chilometri fra Grisignano e Padova Ovest. Sul posto la polstrada e mezzi di soccorso stradale.