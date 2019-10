Incidente in A4: coda in autostrada

In aggiornamento

Incidente stamane poco dopo le 10 in autostrada A4 fra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Venezia. Si tratta di un tamponamento tra auto per il quale è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Non si hanno ancora notizie di feriti. Una coda di circa 4 km si è formata in direzione Venezia da Altavilla fino a poco prima dell’imbocco della prima galleria dei Berici. La situazione sta tornando lentamente alla normalità