Incidente furgone-ciclista: 30enne in ospedale

Stava percorrendo in sella alla sua bici corso San Felice quando improvvisamente è stata centrata dalla portiera aperta di un furgone parcheggiato ai margini della strada: la donna, una 30enne di Vicenza, ieri pomeriggio intorno alle 14.15 è caduta rovinosamente a terra. E’ intervenuto il Suem che l’ha portata in ospedale per una sospetta frattura al braccio.