Incidente fra due ubriachi: entrambi denunciati

Un singolare incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel comune di Torrebelvicino lungo la S.P. 46. Due veicoli, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, sono entrati in collisione laterale: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Uno dei conducenti coinvolti chiedeva l’intervento della Polizia Locale del Consorzio “Alto Vicentino” per il rilievo del sinistro strdale e poiché l’altro conducente sembrava in stato di ebbrezza alcolica. Giunta sul posto, la pattuglia accertava mediante etilometro che uno dei coinvolti presentava un tasso alcolemico di quasi 7 volte oltre il consentito (il limite è 0.5 g/l se NON neopatentati). Gli agenti notavano sintomi riconducibili all’ebbrezza alcolica anche nella controparte: sottoposta ad esame etilometrico evidenziava una concentrazione superiore al consentito.In considerazione di ciò entrambi i conducenti venivano deferiti all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica con il ritiro immediato della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Corre l’obbligo osservare che: risultano 3 gli interventi per guida in stato di ebbrezza alcolica accertati nel periodo dal 01 ottobre al 15 novembre del 2019. Dal 01 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, si contano già 7 persone denunciate per guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche con ritiro della patente di guida, 1 per aver rifiutato l’accertamento, mentre per altri 2 casi si è in attesa del responso da parte di apposita struttura sanitaria.