Incidente fra due camion: lunghe code in autostrada

Ancora disagi al traffico in autostrada A4 nel tratto compreso fra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Venezia.

Il traffico è rimasto bloccato dalle 15.45 in seguito ad un incidente fra due mezzi pesanti. Fortunatamente non vi sono feriti gravi, ma si sono formate code per diversi chilometri e ancora adesso (17.40) il flusso veicolare è fermo o rallentato da Montecchio a Vicenza. Sul posto è intervenuto il Suem 118 e la Polstrada di Bassano