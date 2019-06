Incidente e code in A4: donna ferita

Incidente stamane intorno alle 8.30 lungo l’autostrada A4 in direzione di Venezia, fra i caselli di Vicenza Est e Grisignano. Un tir ha tamponato un’auto sulla quale viaggiava una donna, rimasta ferita fortunatamente in maniera lieve. La donna è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e portata all’ospedale di Vicenza per accertamenti. Inizialmente si è creata una lunga coda di svariati chilometri in direzione Venezia. Ora la situazione si sta normalizzando ma vi sono rallentamenti fra Vancimuglio e Grisignano