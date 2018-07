Incidente con il quad in Grecia: muoiono fidanzati veronesi

Due fidanzati veronesi, Paolo Verzini e Federica Baltieri, sono morti in un incidente avvenuto domenica a Rodi in Grecia, dove la coppia stava trascorrendo le vacanze. Secondo una prima ricostruzione appresa a Verona, i due giovani, che vivevano nella frazione di Montorio, erano a bordo di un quad preso a noleggio e sono stati coinvolti in un incidente che non ha dato loro scampo. Hanno perso la vita dopo un violento scontro con un’auto lungo un rettilineo dell’isola più grande del Dodecanneso. Paolo Verzini aveva 40 anni ed era cresciuto a Montorio Veronese mentre la Federica Baltieri, compagna di 29 anni era originaria di San Mauro di Saline, un comune a una trentina di chilometri dal capoluogo. Lui era un appassionato di motori e si dedicava ai rally come copilota.