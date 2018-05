INCIDENTE A31 – Ragazza 17enne di Noventa e il padre fra le vittime

Man mano che passano le ore si conoscono i nomi delle vittime del terribile incidente lungo l’autostrada Valdastico A31 in direzione di Vicenza accaduto stamattina poco dopo mezzogiorno. Il terribile bilancio parla di 4 persone rimaste carbonizzate mentre si trovavano in coda per un altro incidente, che sono state travolte, mentre erano ferme nelle loro auto, da un Tir. Fra le vittime anche A.R. 17enne liceale di Noventa Vicentina che si stava recando a Vicenza assieme al padre L.R. per giocare a tennis. Mano a mano che si sta diffondendo la notizia la città noventana è sempre più incredula per la tragica fine dei due concittadini. Non si conosce ancora il nome delle altre due vittime. Per ora si sa solo che una delle due sarebbe residente a Vicenza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO