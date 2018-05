INCIDENTE A31 – Noventa Vicentina sotto shock piange Arianna e il suo papà

17 anni, appassionata di tennis, studiava al liceo di Noventa. Arianna Rossetto con il suo papà Luciano è morta oggi nel tremendo incidente sulla Valdastico mentre, nella sua auto, era in colonna ferma per un incidente avvenuto poco prima. La loro auto è stata travolta da un tir e per padre e figlia non c’è stata via di scampo. Arianna e il papà stavano proprio andando ad un allenamento di tennis, una delle passioni principali della giovane noventana. La città è sotto shock e c’è già chi, dalla pagine dei social network, parla di “tir assassini”.