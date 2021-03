Incidente a Lonigo: uomo ferito

Poco dopo le 19:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonioli a Lonigo per un incidente stradale tra due autovetture: un uomo ferito. I pompieri arrivati da Arzignano, in quanto quelli del locale distaccamento impegnati su un altro intervento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed adoperando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato il conducente alla guida della Citroen C3, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in codice rosso in ospedale. Illeso l’autista dell’Opel Moka. La polizia locale di Lonigo ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.