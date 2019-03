Incidente a Chiampo in via Arzignano

Incidente stamane a Chiampo intorno alle ore 9, lungo via Arzignano all’altezza del Tarallificio Meridionale, fortunatamente senza feriti. Coinvolti nell’incidente un automezzo pesante ed una Fiat Punto che si sono scontrate in direzione Arzignano. I due veicoli procedevano nella stessa direzione di marcia.

In base alla ricostruzione della Polizia Locale l’autocarro Renault, condotto da C.S. 53enne di Arzignano, è uscito da via Monte Rosa e si è immesso sulla provinciale non avvedendosi del fatto che una Fiat Punto, condotta da A.D.V. trentenne del luogo, stava sopraggiungendo.

La parte anteriore destra del camion ha impattato con la fiancata sinistra della Fiat Punto. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale del Distretto Vicenza Ovest che ha regolato il traffico fra Chiampo ed Arzignano, dove è stato istituito il senso unico alternato. La situazione è ora tornata alla normalità