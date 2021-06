Traffico sostenuto e in tilt stamattina nei pressi di Montecchio Maggiore: un incidente avvenuto tra i caselli autostradali di Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia ha causato 5 km di coda. Nell’incidente, che ha coinvolto 3 auto, un uomo è rimasto ferito ma non in maniera grave. I veicoli poi sono stati rimossi e dopo le 10 il traffico ha ripreso regolare.