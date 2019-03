Incendio nella notte in una casa: morti due cani, salvi due gatti

Ieri sera alle 21.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pilastro a Lusiana per l’incendio di un’abitazione, deceduti due cani, salvi due gatti. Il proprietario rientrando a casa si è accorto dell’incendio in una stanza al piano terra adibita a deposito materiale e ha provato con degli estintori a spegnere l’incendio e a chiamare i soccorsi. I pompieri accorsi da Asiago hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento del resto dell’abitazione. I fumi della combustione hanno invaso tutta l’abitazione. Al piano di sopra sono stati rinvenuti morti due cani, che hanno probabilmente respirato i fumi nocivi. Salvi due gatti che si trovavano in un’altra stanza con la porta chiusa. Il forte calore ha causato il distacco delle malte e del laterizio nella stanza. In corso di accertamento le cause da parte dei vigili del fuoco, che potrebbero essere di natura elettrica. Interdetto l’uso dell’abitazione fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità degli ambienti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate intorno a mezzanotte.