Incendio nella casetta in legno: 3 persone intossicate

Alle 13.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via 25 Aprile a Montecchio Maggiore per l’incendio di una casetta in legno, che si stava propagando all’abitazione principale. Tre persone nel tentativo di spegnere le fiamme con degli estintori hanno respirato del fumo e sono rimaste intossicate. I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi antincendio, hanno spento le fiamme, che hanno completamente distrutto la casetta in legno adibita a ricovero attrezzi, evitando l’estensione del rogo all’abitazione principale. Le fiamme hanno bruciato gli infissi, facendo saltare i vetri oltre ad annerire la facciata e far entrare fumo all’interno della casa. Il personale del suem 118 ha preso in cura le tre persone che sono state portate in pronto soccorso per ulteriori controlli. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con l’aereazione dell’abitazione invasa dal fumo.