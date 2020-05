Incendio in un’officina: intervengono i pompieri per mettere in sicurezza delle bombole

Poco dopo le 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Novara ad Arzignano all’interno di un’officina per l’incendio dei tubi in gomma di un gruppo ossiacetilenico. La squadra arrivata in pochi minuti nel capannone ha subito spento l’incendio e chiuso le valvole delle bombole, iniziando il raffreddamento delle stesse. Le operazioni di raffreddamento sono state monitorare attraverso una termocamera. Le bombole sono state poi poste all’esterno in zona sicura. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con il ripristino della sicurezza dell’officina.