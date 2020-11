Incendio in un’abitazione: occupanti intossicati, danni ingenti

Ieri sera intorno alle 22.30 i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti per incendio abitazione a Montebelluna, (mentre la squadra di Montebelluna era impegnata su un’altro incendio). La situazione è apparsa subito grave, la casa ha subito importanti danni. Sul posto 6 mezzi di soccorso tra autopompe serbatoio , autobotti ed autoscala, 18 operatori che sono riusciti a domare le fiamme con non poca fatica. Gli occupanti dell’ abitazione sono stati trasportati in ospedale dal Suem per le cure del caso.