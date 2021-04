Incendio in una palazzina: 1 ustionato (FOTO)

La notte scorsa, poco prima delle 1.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Melato ad Agna per l’incendio divampato in un porticato di una palazzina di 4 appartamenti: una persona ustionata portata in ospedale feritosi durante le prime fasi del rogo. I pompieri arrivati da Piove di Sacco, Padova e Cavarzere con 2 autopompe, un’autobotte, un’autoscala e 12 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme, che hanno bruciato la pompeiana danneggiando anche gli appartamenti del piano terra. Nelle prime fasi dell’incendio, prima dell’arrivo dei soccorsi, le persone residenti al primo piano erano rimaste bloccate all’interno degli alloggi e hanno raggiunto l’esterno solo dopo che le fiamme si sono abbassate e il fumo si è leggermente diradato. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di spegnimento ed evacuazione dei fumi sono terminate dopo circa tre ore.