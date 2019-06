Incendio in una barchessa: scoppia una bombola di glp, vigile del fuoco ferito (FOTO)

Da poco dopo le ore 17.30, i vigili del fuoco stanno operando in via Borgo nella frazione di Lumignano di Longare per un incendio divampato in una barchessa posta tra due abitazioni. Nelle operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è rimasto ferito, colpito a un braccio a causa dello scoppio di una bombola di gpl che si trovava all’interno del deposito di legna. Il vigile è stato trasportato per le cure in pronto soccorso da un’ambulanza del suem 118. I vigili del fuoco arrivati con quattro automezzi e quattordici operatori da Vicenza e Lonigo, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, le quali si stavano estendendo anche alle attigue abitazioni. Le cause dell’incendio non sono al momento note. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica della barchessa sono tuttora in corso.