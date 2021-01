Incendio in un laboratorio di mobili: 1 ferito

Alle 6:45 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Euganea Treponti a Teolo per l’incendio divampato all’interno di un laboratorio di restauro mobili di circa 200 mq: ferito il titolare. I pompieri arrivati da Abano e Mestre con 5 automezzi e 10 operatori, hanno circoscritto e spento il rogo, evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Bruciate tutte le attrezzature all’interno del laboratorio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate in tarda mattina.