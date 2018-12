Incendio in un fienile, salvi 1.200 animali da stalla

Un vasto incendio in un’azienda agricola di San Pietro in Gu nel padovano vede impegnati i vigili del fuoco da poco prima della mezzanotte scorsa. Le fiamme divampate da un carro miscelatore hanno subito coinvolto il fienile. I pompieri accorsi da Cittadella, Padova, Vicenza, e con i volontari di Santa Giustina con 7 automezzi e 21 operatori, sono riusciti a contenere l’incendio al solo fenile, evitando l’estensione alla vicina stalla con oltre 1200 capi di bestiame. Le operazioni di spegnimento e smassamento del foraggio impegneranno presumibilmente le squadre per tutta la giornata odierna. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.