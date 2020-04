Incendio in un condominio a Jesolo nella notte: 1 morto e 30 evacuati

La notte scorsa, poco dopo le 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli a Jesolo per l’incendio di un appartamento al secondo piano di un condominio di sei: deceduto un uomo. Evacuate 30 persone e portati in salvo i residenti dei piani superiori. Le squadre dei pompieri arrivate nell’immediatezza dal locale distaccamento e a seguire da San Donà e Mestre con due autopompe, due autobotti, due autoscale, il carro aria e 14 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di evacuazione delle persone rimaste bloccate ai piani superiori. Gli operatori hanno utilizzato i cappucci sovrappressione degli autorespiratori per evacuare alcuni condomini rimasti bloccati negli alloggi a causa delle scale invase dal fumo. I pompieri, entrati nell’appartamento, dopo aver spento le fiamme, rinvenivano il corpo senza vita del residente un 65 enne del posto, rimasto bloccato nell’appartamento. Sul posto un’ambulanza del SUEM e la polizia di stato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso con il rientro nelle abitazioni dei condomini evacuati sono terminate all’alba.