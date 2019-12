Incendio in un capannone: tetto collassato e struttura sotto sequestro

Ieri sera alle 21 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Granze a Montagnana per l’incendio di un capannone utilizzato per deposito ortaggi e macchine agricole. Le squadre arrivate da Este, Padova e Legnago con 5 automezzi e 13 operatori coordinati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando il coinvolgimento dell’intera struttura. Una parte del tetto è collassata. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. La struttura è stata posta sotto sequestro. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e la messa in sicurezza del capannone sono terminate intorno alle 3.