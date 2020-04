Incendio in serata ai piedi dei Berici (foto e video)

La scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nei pressi di strada Porciglia a Vicenza nella zona verde collinare per un incendio di ramaglie depositate nel campo agricolo. Numerose le telefonate che dopo dopo le 21:30 hanno allertato la sala operativa del 115 , per il bagliore ben visibile da diverse parti della città. I pompieri intervenuti da Vicenza e Arzignano con due autopompe e due moduli antincendio boschivo e dieci operatori, sono riusciti a raggiungere l’impervio posto non senza difficolta e con i mezzi più leggeri. Gli operatori hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme, che hanno riguardato un fronte di circa 50 metri di materiale depositato dopo i lavori di potatura. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa tre ore. Nel primo pomeriggio di oggi, sempre nella zona della Valletta del Silenzio, dove ieri sera si sono alzate le fiamme il fuoco è ripartito in una zona particolarmente di difficile accesso . Il fuoco è stato di nuovo spento dai vigili del fuoco e si sta procedendo alla bonifica del posto.