Incendio in negozio di elettronica: pompieri al lavoro (FOTO)

Da poco dopo le 13:15, i vigili del fuoco stanno operando in via Trezzo a Mestre per un violento incendio divampato all’interno di un negozio di commercio componenti elettronici e riparazioni. Nessuna persona è rimasta ferita, il negozio era chiuso per la pausa pranzo. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, coadiuvati dal caposervizio e dal funzionario di guardia, sono riusciti a spegnere il rogo, evitando il coinvolgimento dell’intero fabbricato. Le fiamme hanno gravemente danneggiato l’esercizio commerciale, causando anche danni strutturali al solaio per lo scoppio del laterizio. A scopo cautelativo al momento è interdetto l’uso dell’appartamento soprastante. I vigili del fuoco stanno ora lavorando per la bonifica del negozio e la verifica dell’edificio e per stabilire le cause dell’incendio.