Incendio in hotel di lusso di Venezia

Un principio d’incendio si è sviluppato intorno alle ore 22.30 di ieri all’hotel Marriot, resort di lusso situato nell’isola di Sacca Sessola, nella laguna di Venezia.

Scattato l’allarme antincendio, il personale dell’albergo ha fatto evacuare i circa 40 ospiti presenti nella struttura, facendoli confluire nei punti di raccolta esterni. I vigili del fuoco, intervenuti con due autopompe, una motobarca e 15 operatori, hanno individuato il problema in una anomalia elettrica sviluppatasi in un controsoffitto, al secondo piano dell’albergo. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa due ore, con l’isolamento dell’intero piano in cui si erano sviluppate le fiamme e con il rientro degli ospiti nell’albergo.(ANSA).