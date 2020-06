Incendio in garage: auto bruciata e proprietario ustionato (foto e video)

Alle 14:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bosco a Villaverla (VI) in prossimità delle risorgive del Bacchiglione per l’incendio di un garage di una casa in disuso: leggermente ustionato alle braccia l’anziano proprietario nel tentativo di spegnere le fiamme. L’anziano, che si trovava su un annesso poco distante, ha sentito il crepitio delle fiamme e quando è andato a vedere l’incendio era oramai esteso. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, un mezzo antincendio leggero e sette operatori hanno spento le fiamme del garage dell’abitazione, evitando la propagazione del rogo all’abitazione soprastante. L’incendio ha bruciato una Fiat Panda e diverso materiale messo a deposito facendo saltare il laterizio del soffitto. L’uomo leggermente ferito è stato medicato sul posto dal personale sanitario del SUEM. Il garage e i locali soprastanti sono stati interdetti fino alla verifica di stabilità. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica del posto sono terminati dopo circa due ore.