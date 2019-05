Incendio in garage: a fuoco due auto (una storica), moto e scooter

Alle 10:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Col Beretta a Bassano del Grappa per l’incendio divampato all’interno di un garage: bruciate due auto una moto e uno scooter. L’allarme è stato dato da alcuni vicini di casa che hanno visto il fumo venire fuori dal garage. La squadra dei pompieri arrivata da Schio dopo aver forzato il portone ha spento il rogo, che ha bruciato due vecchie fiat 500 oramai d’interesse storico, uno scooter e una moto. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.