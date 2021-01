Incendio in cucina, 30enne salvato dai pompieri

La notte scorsa, poco prima delle 1, i vigili del fuoco di Schio sono intervenuti in Viale 8 Marzo a Malo per soccorrere un 30 enne rimasto dentro un appartamento invaso dal fumo per un principio d’incendio divampato in cucina. I pompieri arrivati dal locale distaccamento dotati di autorespiratore sono riusciti ad entrare nell’appartamento del piccolo condominio, riuscendo a individuare il giovane in camera. L’uomo è stato subito portato fuori e gli sono state prestate le prime cure sanitarie fino all’arrivo del personale del SUEM, mentre altri vigili del fuoco spegnevano il principio d’incendio in cucina, che aveva prodotto una grande quantità di fumo. Il giovane è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso in ospedale a Vicenza. Le cause dell’incendio probabilmente divampato dal piano cottura sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.