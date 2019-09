A fuoco appartamento in viale Milano: uomo salvato dalle fiamme – VIDEO del salvataggio

in aggiornamento

Ore 16.46 (NOTA DEI VIGILI DEL FUOCO) – Un violento incendio è divampato poco prima delle 14:30 in un appartamento di un condominio di viale Milano a Vicenza, vigili del fuoco salvano un residente portandolo giù con l’autoscala. Le fiamme hanno interessato l’abitazione al quarto piano dello stabile con lingue di fuoco che hanno lambito anche i piani superiori. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e altre due mezzi leggeri con 12 operatori, coordinati dal funzionario di guardia, hanno spento il rogo, evitando il coinvolgimento di tutto il condominio e dei fabbricati attigui. L’uomo salvato, che ha respirato del fumo, è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 intervenuti con un’ambulanza e l’auto medica per essere portato in ospedale. Tutti i condomini hanno fatto in tempo ad evacuare lo stabile, mentre il fumo ha invaso anche il vano scale. Sono ora in corso le operazioni di evacuazione del fumo e le operazioni di sopralluogo per determinare le cause dell’incendio. Il transito in viale Milano è stato bloccato.

ORE 14.30 – Grave incendio oggi pomeriggio dalle 14:30 in viale Milano. A fuoco un appartamento al quarto piano di un palazzo al civico 27. Sul posto sono arrivati da poco i vigili del fuoco con tre squadre. Momenti di apprensione fra passanti ed automobilisti: un inquilino, cittadino straniero, è affacciato alla finestra ed è stato salvato (vedi primo video). La via è stata chiusa al traffico. Gravi disagi nelle vie affluenti (corso San Felice, viale Ippodrmo, viale Mazzini).

VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il momento del salvataggio (video M.C.)