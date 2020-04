Incendio in corso in una ditta di smaltimento rifiuti speciali: “Chiudete le finestre” (FOTO)

Notizia in aggiornamento —->

H 20.45 —– La ditta interessata dall’incendio smaltisce rifiuti speciali e si chiama Futura.

H 20.30 —- Il post dell’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin: 🔴 #INCENDIO A MONTEBELLO VICENTINO 🔴

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un impianto di gestione rifiuti in comune di Montebello Vicentino. Sul posto i tecnici di #Arpav e i #Vigili_del_Fuoco che sono intervenuti con 6 mezzi.

In arrivo supporto di rinforzo anche dalla provincia di Verona con altri mezzi.

Sono in contatto con il Sindaco, i Vigili del Fuoco, Arpav e Carabinieri.

#CHIUDERE_PORTE_E_FINESTRE E NON RACCOGLIERE NULLA DALL’ORTO

Lasciare libera la zona. Si ricorda che c’è il DIVIETO ASSOLUTO DI CREARE ASSEMBRAMENTI http://maps.google.com/maps?q=45.4658508+11.3874445

H 20.15 —– Incendio in corso in una ditta di stoccaggio rifiuti. “Vi informiamo che questa sera è divampato un incendio in una ditta stoccaggio rifiuti di Montebello.

TENETE CHIUSE LE FINESTRE!” l’avviso sulla pagina comunale ufficiale di Montorso Vicentino. Al momento non sono note altre informazioni se non che sul posto ci sono i vigili del fuoco con sei mezzi e i tecnici Arpav. In arrivo anche mezzi dalla provincia di Verona. La nube è stata segnalata ben visibile anche da Alte Ceccato, Montecchio e da Creazzo.