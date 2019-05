Incendio in conceria tra Chiampo e Arzignano (VIDEO e FOTO)

Incendio questa mattina lungo la provinciale tra Chiampo e Arzignano, più precisamente in via Chiampo 54, presso la Conceria Benetti. Molte le segnalazioni dei cittadini, preoccupati per il fumo che si vedeva anche da lunga distanza. Sul posto Vigili del Fuoco e Arpav. Dalle prime indiscrezioni pare che si sia incendiato una cabina di uno spruzzo. Tutta la conceria è stata fatta evacuare, per sicurezza. Traffico rallentato lungo l’arteria provinciale. Situazione ora sotto controllo, fumo terminato e strada libera. L’intervento immediato dei pompieri ha evitato che l’incendio si propagasse ad altre aree della conceria. I danni sono in corso di quantificazione.

Aggiornamento vigili del fuoco:

Alle 10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiampo ad Arzignano per l’incendio di una macchina spruzzatrice all’interno di una conceria. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con un’autobotte e sette operatori, sono riusciti a spegnere l’incendio dell’impianto di verniciatura, evitando il coinvolgimento degli altri macchinari e dell’intero capannone. L’incendio ha sviluppato un’enorme quantità di fumo, che ha invaso tutto il capannone. Le cause dell’incendio probabilmente innescate da un malfunzionamento tecnico sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda con l’aereazione dei locali sono terminate dopo circa tre ore.













Fonte foto: Facebook gruppo locale + Google Maps