Incendio in casa, salva una famiglia

Un incendio è scoppiato ieri intorno alle 18 a Sarego, in una villetta di via Belloni, per un probabile guasto elettrico in una stanza da letto. L’allarme sarebbe stato lanciato da un vicino di casa che ha avvertito i pompieri. Una squadra di Lonigo è stata poi supportata da una di Vicenza nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentatosi anche grazie alle travi in legno del sottotetto. Sei le persone residenti: per loro solo tanta paura ma nessun problema di salute dopo essere stati salvati dal rogo.

Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza dei pompieri si sono protratte fino a notte fonda.