Devastante incendio (video): esplosioni e fumo: chiusa l’autostrada – Arpav: “Tenete chiuse le finestre”

Articolo in aggiornamento

Ore 14.56

Continuano ad arrivare drammatici aggiornamenti dall’incendio di Brendola che sta interessando da mezzogiorno l’azienda Isello Vernici. Le fiamme sembrano incontrollabili. Sul posto almeno 20 automezzi dei vigili del fuoco.

Le fiamme stanno distruggendo tutto e si sarebbero estese anche ad una fabbrica vicina (di bombole). Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. Sono arrivate segnalazioni anche da Padova e Peschiera del Garda. Cenere e materiali si stanno depositando nei paesi vicini.

Nell’azienda di vernici sono presenti materiali pericolosi e c’è il rischio che possa svilupparsi diossina. Diversi Comuni (Montecchio, Creazzo, Altavilla, Brendola e anche Vicenza) hanno emesso avvisi alla popolazione affinché non vengano aperte le finestre e si resti in casa. L’autostrada, lambita dalle fiamme è stata chiusa fra Montecchio e Montebello.

Ore 14.22 – Circa 20 squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. L’incendio è tuttora in piena attività. Secondo i vigili del fuoco non vi sarebbero fortunatamente al momento persone coinvolte (morti o feriti)

Ore 12.45 – Apprensione nell’intero Ovest Vicentino per una colonna di fumo altissima che si è levata in cielo. Un disastroso incendio sta interessando l’azienda Isello Vernici a Brendola in via Orna. Nella foto principale la colonna di fumo che si vede da Vicenza. I video sono stati inviati da alcuni nostri lettori. Sul posto molte squadre dei vigili del fuoco. Il sindaco di Brendola ci informa che si stanno avvisando i cittadini di tenere chiuse le finestre e di non uscire all’aperto, su indicazione dell’Arpav, in attesa di conoscere la pericolosità dei fumi scaturiti dall’incendio. la stessa ordinanza è stata adottata ad Altavilla Vicentina.

Nell’incendio sono andate a fuoco anche alcune automobili parcheggiate.

E’ stata chiusa la strada provinciale 500 e tutte le vie che entrano a Brendola dal casello dell’autostrada di Montecchio Maggiore.

Apprensione nell’intero Ovest Vicentino per una colonna di fumo altissima che si è levata in cielo. Un disastroso incendio sta interessando l’azienda Isello Vernici a Brendola in via Orna. Nella foto principale la colonna di fumo che si vede da Vicenza. I video sono stati inviati da alcuni nostri lettori. Sul posto molte squadre dei vigili del fuoco. Il sindaco di Brendola ci informa che si stanno avvisando i cittadini di tenere chiuse le finestre su indicazione dell’Arpav, in attesa di conoscere la pericolosità dei fumi scaturiti dall’incendio

Non si sa al momento se vi siano morti o feriti. Nell’incendio sono andate a fuoco anche alcune automobili parcheggiate.

E’ stata chiusa la strada provinciale 500 e tutte le vie che entrano a Brendola dal casello dell’autostrada di Montecchio Maggiore.

Le foto allegate arrivano da diversi punti della provincia, inviate dai nostri lettori: Arzignano, Vicenza,… La colonna di fumo è visibile anche da Peschiera del Garda e Padova

Altro video: