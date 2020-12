Incendio in azienda agricola: 300 rotoballe a fuoco, denunciato 23enne

Un 23enne di Torri di Quartesolo, M.T., residente a Vicenza e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato denunciato dai Carabinieri per rapina impropria, ricettazione e incendio. L’uomo il 27 novembre scorso avrebbe dato fuoco a 300 rotoballe di fieno in via Adige 37 a Marola di Torri di Quartesolo, all’interno della proprietà agricola di un agriturismo. Nessuna persona era rimasta ferita ma i danni era stati ingenti per un totale di circa 1500 quintali di foraggio. Il 27 novembre sera, l’uomo ha rubato un’auto ad un amico ed è andata a incendiare l’azienda agricola. Dopodiché l’uomo è tornato dall’amico rendendogli le chiavi ma non la macchina, che peraltro non risultava intestata a nessuno dei due.