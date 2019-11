Incendio domato alla Rotogal, quasi completamente distrutta. Arpav sul posto per l’emergenza ambientale

I vigili del fuoco in un paio d’ore hanno circoscritto l’incendio alla Rotogal di San Pietro in Gù, evitando che si propagasse avvolgendo l’intera struttura.

L’incendio alla è stato completamente circoscritto e domato intorno alle 12.30. Il lavoro di soccorritori e tecnici prosegue per la messa in sicurezza dell’area e per le analisi chimiche sull’ambiente circostante. Il rogo sarebbe scaturito da uno dei magazzini. Nel frattempo, comincia la conta dei danni e le analisi sull’impatto ambientale dell’incendio. In una nota il comune di Carmignano di Brenta, confinante con San Pietro in Gu, afferma che il proprio territorio non sarebbe interessato dalla presenza di sostanze tossiche o nocive nell’aria nonostante il persistente odore proveniente dallo stabilimento di via Cavour. Ulteriori analisi sono in corso nel Comune interessato. In loco e sulle zone di ricaduta sono presenti anche due squadre di Arpav per i rilievi, che ha rilasciato il seguente comunicato:

“Durante la fase acuta presso lo stabilimento sono state effettuate attività di monitoraggio dell’aria ambiente con misura speditive con fiale colorimetriche e strumenti portatili i cui valori non hanno rilevato significativa presenza di composti volatili a base di cloro. Nella zona delle ricadute sono effettuati campionamento di aria con canister i cui risultati analitici verranno comunicati non appena disponibili alle autorità.

E’ stato inoltre eseguito un campionamento con pompa ad alto flusso di microinquinanti organici per il controllo di eventuali diossine, furani, policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici. In collaborazione con il personale del Consorzio di Bonifica di Cittadella sono in corso le verifiche sulla veicolazione delle acque di spegnimento nei canali limitrofi e sono stati effettuati dei campionamenti di acque a valle della zona di spegnimento e sul corso d’acqua Ceresone per verificare la qualità delle stesse.

Attualmente è in corso un ulteriore prelievo di aria presso le scuole di San Pietro in Gù per la ricerca di microinquinanti organici. I tempi tecnici per i risultati sono,indicativamente: canister entro domani, microinquinanti organici 48-72 ore. I campionamenti sulle acque proseguiranno anche domani”.