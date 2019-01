Incendio doloso nella nottata alla scuola media “Ferrarin”

Ieri sera, alle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Gaetano a Thiene per un principio d’incendio presso la scuola media Arturo Ferrarin. I pompieri accorsi con i volontari della locale sede e con i permanenti di Schio, hanno subito spento le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio ai diversi locali dell’istituto. Le fiamme hanno bruciato un cumulo di pubblicazioni ammucchiate a centro stanza, in un locale attiguo alla presidenza. Soltanto la tempestiva comunicazione della presenza di fumo, che fuoriusciva da una finestra, segnalata da un passante, alla sala operativa del 115 ha evitato danni maggiori. Le cause dell’incendio di evidente natura dolosa sono al vaglio dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei carabinieri intervenuti per individuare gli autori dell’atto vandalico. Sul posto anche il preside del plesso scolastico, nonché vicensindaco di Breganze. Le operazioni di rimozione del materiale bruciato, l’aereazione dei locali e la messa i sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.