Incendio di un macchinario alla Valbruna

Alle 9:50 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona industriale a Vicenza presso l’acciaieria Valbruna per l’incendio di un macchinario di macrografia, all’interno del reparto decapaggio: nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. La squadra di primo intervento aziendale ha iniziato le operazioni di spegnimento della struttura dove era posizionata l’apparecchiatura, fino all’arrivo dei vigili del fuoco accorsi con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e dieci operatori coordinati dal funzionario di guardia. I vigili del fuoco hanno estinto del tutto le fiamme e monitorato e raffreddato gli impianti attigui. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dell’azienda. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa due ore.