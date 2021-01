Incendio di un furgone in un’azienda, non si esclude il dolo

Ieri sera alle 21:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monte Berico a Marcon nel piazzale di un’azienda per l’incendio di un furgone, che ha anche coinvolto una cabina Enel. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 9 operatori, hanno spento il rogo del furgone e della cabina, evitando il coinvolgimento delle strutture vicine. Sul posto i tecnici dell’Enel. Le cause dell’incendio di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima della mezzanotte.