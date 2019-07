INCENDIO DI BRENDOLA – Resta alto l’allarme inquinamento dopo il maltempo di ieri

Mentre il lavoro sul territorio di Brendola prosegue per limitare i danni dal maltempo sulle barriere anti-inquimanento post-incendio, stamattina è previsto un incontro in provincia tra il Prefetto e alcuni Sindaci del Basso e Ovest Vicentino per fare il punto della situazione sull’inquinamento alle acque di del territorio di Brendola e dintorni. Con il maltempo e le piogge di ieri sera, infatti, ci sarebbero stati degli sversamenti nei fiumi di sostanze tossiche derivanti dall’incendio della Isello Vernici. Spiega il sindaco di Brendola Bruno Beltrame: “Con la notte si è rotta la diga, si è sversata in acqua una modesta quantità di inquinanti. A mezzanotte abbiamo ricostruito la diga e rimesso in sicurezza”.