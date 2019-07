INCENDIO di BRENDOLA – Ecco le analisi odierne dell’ARPAV

Oggi, ARPAV ha partecipato al tavolo tecnico convocato presso la zona dell’incendio dal Comune di Brendola e di Montecchio Maggiore alla presenza dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 per stabilire le azioni da porre in atto per la tutela della popolazione.

Per quanto riguarda le iniziative messe in atto dai Sindaci per la tutela della popolazione, si invita a consultare i relativi Comuni.

Proseguono i campionamenti ARPAV

ARPAV ha continuato a monitorare l’aria e ad effettuare ulteriori accertamenti per verificare gli effetti del trascinamento delle acque di spegnimento verso il Fiumicello Brendola.

Nella prima mattinata sono stati quindi eseguiti ulteriori 3 campionamenti dell’aria tramite canister nei seguenti siti:

Brendola via De Gasperi angolo via Fermi;

Montecchio Maggiore Piazza Collodi;

Altavilla via Leonardo da Vinci.

I risultati, resi disponibili già nella giornata odierna, dimostrano il rientro in una situazione di normalità qualitativa. In particolare il benzene è risultato non rilevabile (inferiore a 1 ppb, parti per miliardo) in tutti e tre i campioni.

Sono stati inoltre prelevati campioni di acqua nel punto di confluenza del rio Signoletto, alimentato dalle acque di spegnimento dell’incendio, con il Fiumicello Brendola, punto individuato con la collaborazione del Comune e dell’ente gestore Acque del Chiampo, per verificare in particolare la presenza di solventi, metalli, carico organico totale (COD). Non sono interessate le acque potabili.

Le analisi per la ricerca di IPA e diossine, tuttora in corso, dovrebbero essere disponibili entro la giornata di domani.

Le polveri (PM10 e PM2.5) rilevate nelle 24 ore

La tabella riporta i valori di polveri registrati dalle varie stazioni d’interesse, con riferimento alle 24 ore del 01/07/2019:

STAZIONE Collocazione PM10 µg/m3 PM2,5 µg/m3 VI–S. Felice Vicenza, Corso SS. Felice e Fortunato 26,4 Monitor non presente VI–Ferrovieri Vicenza, Via Francesco Baracca 24,3 14,4 VI–Quartiere Italia Vicenza, Via Nicolò Tommaseo 25,7 18,8 Schio Schio, Via Tiziano Vecellio 25,1 16,4

Nel complesso, per quanto riguarda le polveri sottili, i valori delle diverse stazioni non sono statisticamente differenti.