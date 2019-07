INCENDIO DI BRENDOLA – Allarme cessato in città a Vicenza, si possono riaprire le finestre

Ore 9 – Incendio ditta di vernici di Brendola, in città si possono riaprire le finestre

Incendio nella ditta di vernici di Brendola: secondo le ultime indicazioni fornite da Arpav, per quanto riguarda il territorio del Comune di Vicenza non è più in vigore il suggerimento prudenziale di chiudere le finestre e non sostare all’aperto.