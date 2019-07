Incendio: dati Arpav per diossina tra 2 ore ma a Vicenza Viva Verdi si farà (forse)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19:

C’è il consiglio di non uscire di casa anche perché si capirà se c’è diossina nell’aria solo tra un paio d’ore allorquando l’Arpav chiuderà le sue analisi in questo senso. Detto questo però filtra dalla Prefettura il via libera al concerto di questa sera in piazza dei Signori “Viva Verdi”, spettacolo di grande suggestione che però si svolge all’aria aperta. Quanto sia corretta questa decisione della Prefettura sulla quale il sindaco Rucco esprime invece prudenza, in assenza di certezze sulla qualità dell’aria respirata dai cittadini, lo possono facilmente dedurre i lettori. Forse era il caso di aspettare le analisi definitive da parte di Arpav prima di dare il via libera alla manifestazione. Tant’è che la cosa ha lasciato più di una perplessità e non solo in chi scrive. Il sindaco Rucco raggiunto da Tviweb però precisa: “Stiamo ancora valutando, il concerto si farà se le analisi non lasceranno dubbi”.