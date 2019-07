Incendio Brendola, per l’Ulss 8 non c’è pericolo: e la diossina?

I dati Arpav sulla possibile contaminazione da diossina non sono ancora stati resi noti perché, come sottolinea anche la Prefettura di Vicenza, servono almeno 2 giorni per certificare la reale incidenza di questo pericolosissimo inquinante; quindi solo domani si saprà se l’incendio di Brendola ha provocato la fuoriuscita nell’aria di diossina. Eppure. Eppure per l’Ulss 8 non c’è più problema e tutti possiamo tranquillamente tornare alla nostra vita normale e a respirare a pieni polmoni, a lavorare, a portare i bambini al parco ed in piscina. Domanda: senza attendere l’esito della presenza o meno di diossina nell’aria? Perché? Ecco il testo del comunicato che riportiamo: “A circa 24 ore dall’incendio scoppiato ieri presso la ditta di vernici nella zona industriale di Brendola, si ritengono opportune le seguenti disposizioni ai fini della tutela della salute pubblica. Per quanto riguarda il Comune di Brendola l’evacuazione delle abitazioni nel raggio di 500-600 metri dall’incidente non si considera più necessaria a partire dalle ore 12.00 del 2/7/2019. Non ci sono controindicazioni alla ripresa delle attività produttive, salvo casi specifici già individuati e presi in carico. In via precauzionale, in attesa di ulteriori accertamenti, rimane confermato, per la suddetta zona, il divieto di consumo di frutta e ortaggi prelevati in loco ed il divieto di permanenza protratta in ambiente esterno.

Per quanto riguarda invece i Comuni limitrofi le misure precauzionali adottate nell’emergenza (evitare attività all’aperto e chiudere porte e finestre) non sono più necessarie.

Non ci sono limitazioni nell’utilizzo dell’aria condizionata.

In mattinata sono stati effettuati ulteriori campionamenti da parte di ARPAV e dalla Azienda ULSS 8 Berica, i cui risultati saranno noti nelle prossime ore. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”. Amen.