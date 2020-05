Incendio all’ecocentro: a fuoco plastica e metallo della raccolta differenziata (FOTO)

Dalle 3:20, i vigili del fuoco stanno operando in via Galvani a Sandrigo per l’incendio di un capannone dell’ecocentro adibito alla cernita ed imballaggio di plastica e metallo provenienti dalla raccolta differenziata. All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco intervenute da Vicenza, Schio, Bassano del Grappa e con i volontari di Thiene con 4 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala e 26 operatori l’incendio era completamente generalizzato. Il prodigarsi del personale ha permesso di circoscrivere l’incendio al solo capannone interessato dalle fiamme di 1400 mq, riuscendo a evitare la propagazione ad un altro deposito attiguo, collegato attraverso un nastro trasportatore. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento e di spegnimento dei focolai residui e la bonifica che viene effettuata con lo smassamento di tutto il materiale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della struttura proseguiranno durante la giornata di oggi.