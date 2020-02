Incendio a Roana: in fiamme un prato

Poco dopo le ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ciattaro nel comune di Roana per un incendio di prato incolto per un’estensione di oltre 800 mq. Le squadre arrivate da Asiago e Schio con tre automezzi e con il supporto del personale antincendio boschivo dei Vigili del fuoco, sono riuscite a circoscrivere e spegnere le fiamme evitando il coinvolgimento dei vicini alberi del bosco. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri forestali. Il personale dell’antincendio boschivo regionale ha provveduto alla bonifica del luogo. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.