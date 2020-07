NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Incendio in corso a Noventa Vicentina: dalle prime frammentarie informazioni pare che un ricovero agricolo abbia preso fuoco. Il fumo di vede anche da lontano. Ignote le cause e l’entità dei danni a persone o cose. Sul posto attualmente i Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme.