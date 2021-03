Incendio a Montecchio: a fuoco azienda di materiali isolanti (Video)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Alle 15 di oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Giulio Natta a Montecchio Maggiore per un incendio divampato all’interno di un’azienda che produce materiali isolanti e tessuti artificiali. Nessuno dei dipendenti è rimasto ferito, vista la pronta evacuazione del reparto.

I pompieri, arrivati da Vicenza e Arzignano con dodici operatori, due autopompe e un’autobotte, hanno spento in fretta le fiamme, già abbassate dalla squadra di primo intervento.

L’incendio è stato causato da un addolcitore d’acqua utilizzato da alcuni materiali di laminazione; le fiamme hanno intaccato anche l’impianto elettrico dell’azienda. La colonna di fumo di è stratificata nella parte del capannone, ma l’apertura dei lucernari ha consentito di areare la zona. Le operazioni dei vigili sono durate all’incirca un’ora e mezza.