Esplosione di Marghera (VIDEO) – Aggiornamento

Ore 16 – Nota e foto dei vigili del fuoco

Un vasto incendio è divampato venerdì mattina poco prima delle 10:30 in un’azienda chimica di Marghera su un’area industriale di oltre 12.000 mq: due operai sono rimasti ustionati. Le squadre dei pompieri sono accorse da Mestre, Mira, San Donà e subito dopo dai comandi limitrofi con oltre 30 automezzi e 90 operatori per fronteggiare l’incendio generalizzato, che ha coinvolto l’azienda. Le operazioni dei vigili del fuoco sono state coadiuvate dal comandante dei vigili del fuoco Giovanni di Iorio. Subito è stato applicato il piano provinciale emergenza esterno per incidenti rilevanti, che ha previsto la chiusura delle strade intorno allo stabilimento. L’incendio è stato circoscritto dopo circa tre ore. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai da parte delle squadre dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza degli impianti. Successivamente si procederà ai sopralluoghi per cercare di determinare le cause dell’innesco del rogo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi e la notte.











Ore 13.20

Esplosione e successivo incendio in un’azienda chimica a Marghera : intervento in corso di 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Scattato il piano di emergenza esterno per la possibile dispersione nell’ambiente di sostanze chimiche. Nel filmato la ricognizione aerea sulla zona dell’elicottero Drago

Il bilancio è di due feriti. Uno ustionato gravemente portato via con l’eliambulanza e un secondo ferito trasportato in ospedale da un privato.

Ore 12.00

Un’altissima colonna di fumo visibile a chilometri di distanza si è alzata stamane da Marghera (zona Malcontenta). Incendio nell’azienda 3V Sigma Spa che produce speciali prodotti chimici. Secondo le prime informazioni sarebbe scoppiato un serbatoio. L’Amministrazione comunale ha invitato i cittadini a restare in casa e chiudere le finestre

La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, “tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre” pic.twitter.com/vEs8D3rqbp — Comune di Venezia (@comunevenezia) May 15, 2020