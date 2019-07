Incendio a Brendola, paura per i bimbi dei centri estivi. Evacuata la piscina di Creazzo

Il fumo nero che si alza denso da Brendola non accenna a diminuire. Ed è per questo che poco fa è stata evacuata la vicina piscina di Creazzo. Paura anche per i bimbi dei centri estivi di Brendola: lo staff ha diramato un avviso per i genitori che hanno cominciato a telefonare impauriti dalla pericolosa situazione ambientale: “Siamo in contatto con le Autorità riguardo l’incendio in corso a Il Sindaco ci ha informato che in paese è necessario stare all’interno di case, scuole ed edifici. Nel nostro centro estivo stiamo applicando queste precauzioni già dalle 13 circa, tenendo chiusi i bimbi in palazzetto. Al momento non sono pervenuti ordini di evacuazione. I genitori che volessero comunque prendere i propri figli prima dell’orario pomeridiano di uscita possono farlo”.